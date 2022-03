Invasione dell'Ucraina, colpito un ospedale pediatrico a Mariupol

Nel 14esimo giorno dall'invasione, in Ucraina hanno funzionato alcuni dei corridoi umanitari per i civili. I negoziatori ucraini hanno reso noto che 40mila persone sono state evacuate, ma le aree più problematiche restano quelle di Mariupol, Karkiv e della regione di Kiev.

La brutta notizia della giornata, però, è arrivata proprio da Mariupol, l'importante porto sul Mar d'Azov, in posizione strategica tra Donbas e Crimea, che da giorni è sotto l'assedio dell'esercito russo e la popolazione sta residendo - circa 400mila gli 'ostaggi' - senza acqua, riscaldamento ed elettricità

Nel pomeriggio, mentre erano in corso le operazioni per i corridoi umanitari, un raid aereo russo ha distrutto un ospedale pediatrico. Lo ha riferito su Facebook il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, mostrando in un video le immagini dei detriti. Colpito il reparto di maternità e di ginecologia. Almeno 17 persone sono rimaste ferite: si tratta di donne in gravidanza o che avevano appena partorito e di personale dell’ospedale.

Le immagini del disastro hanno fatto subito il giro del mondo provocando vasta indignazione e condanna. L'attacco all'ospedale è un altro durissimo colpo a una città in condizioni apocalittiche a causa dell'assedio russo, come ha constatato la Croce Rossa.

Per il quinto giorno consecutivo è fallito il tentativo di un'evacuazione di massa, perché "siamo sotto continuo attacco", ha affermato il vicesindaco di Sergiy Orlov, che ha parlato di 1.170 morti dall'inizio del conflitto.

"Dell’ospedale di Mariupol sono rimaste solo macerie: i missili russi, poche ore fa, hanno distrutto il reparto maternità e quello pediatrico. Le autorità ucraine parlano di feriti e vittime, in gran parte bambini e donne. Un luogo di speranza, dove la vita nasce, è diventato un luogo di morte. È spietato", sono le parole del Ministro Luigi Di Maio.

"Ancora una volta viene colpito un obiettivo non militare. La guerra di Putin deve fermarsi. I cittadini ucraini continuano a subire bombardamenti indiscriminati e a vedere morire i propri cari, per una guerra che non hanno voluto e che tutta la comunità internazionale condanna con fermezza".

"Ripeto: serve un tavolo negoziale per una tregua umanitaria, che garantisca l’apertura di corridoi umanitari seri, che devono essere rispettati. Serve una tregua di 48/72 ore per permettere ai cittadini ucraini di lasciare il Paese. Non c’è altro tempo da perdere", conclude Di Maio.

“Il bombardamento russo contro le città ucraine sta raggiungendo vertici di violenza intollerabile, è la tattica del terrore applicata alla popolazione civile e inerme. Il raid contro i reparti di maternità e pediatrico di un ospedale è puro orrore ed è una ragione in più per fermare questa follia che sta imperversando nella nostra Europa. Una ragione in più per stare dalla parte di chi rimane sotto le bombe, accogliere i profughi e aiutare chi resta a difendersi”, ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd).