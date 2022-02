Invasione dell'Ucraina, combattimenti a Kiev

Seconda notte di conflitto in Ucraina. Una pioggia di missili russi è caduta su Kiev, mentre l'esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città, arrivando a raggiungere un aeroporto ad appena 130 chilometri dalla Polonia.

Le sirene hanno risuonato più volte nella capitale, dove la popolazione è stata invitata a raggiungere i rifugi antiaerei. L'Ucraina conta finora 137 soldati uccisi e 316 feriti dall'inizio dell'invasione e parla di 800 uomini persi dalle forze russe, che, invece, non hanno fino a questa mattina fornito alcun dato sulle vittime dell'invasione iniziata poco più di 24 ore fa. Sui numeri non ci sono comunque conferme da fonti indipendenti. La presidenza ucraina ha affermato che le forze russe hanno preso l'area di Chernobyl e che è ora impossibile dire se la centrale è al sicuro. Per ora non ci sono notizie su eventuali danni ai reattori o al magazzino delle scorie nucleari.

Romania e Polonia hanno aperto le frontiere. Fanno passare donne, bambini e anziani. Si registrano lunghe file di auto in uscita dalle principali città. Il presidente Volodymyr Zelensky ha emanato ieri sera un decreto che dispone una "mobilitazione generale" di tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni di età, ai quali è stato fatto divieto di lasciare il Paese. Combattimenti imperversano in tutto il Paese mentre appare sempre più vicino alla meta il piano della Russia di assumere il controllo di Kiev.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, questa mattina renderà un'informativa urgente alla Camera dei Deputati sul conflitto in Ucraina. Alle 12.30 sarà al Senato della Repubblica. Alle 15, il premier parteciperà al vertice Nato in videoconferenza, prima del Consiglio dei Ministri.