Invasione dell'Ucraina, concluso il sopralluogo della Protezione civile in Slovacchia

Prosegue l’impegno della Protezione civile Fvg a supporto delle popolazioni in fuga dalla guerra in Ucraina. Ieri sono rientrati in sede a Palmanova i funzionari regionali e del Dipartimento nazionale che domenica 6 marzo erano partiti per sopralluoghi nella zona di Ubl'a, nella regione di confine di Preśov, in Slovacchia.

L'attività di scouting che hanno svolto è risultata fondamentale per procedere all'organizzazione puntuale di tutto il necessario all'installazione di un campo di accoglienza per i profughi dell'Ucraina.

A Palmanova, dunque, si sta allestendo la colonna formata da uomini e mezzi che partiranno per rendere pienamente operativa la struttura di smistamento in Slovacchia, poco fuori dal confine ucraino, destinata ai flussi di profughi. “Il sistema della Protezione civile è ormai allenato, visto che questa è la terza emergenza che sta gestendo in quattro anni”, ricorda il vicepresidente Riccardo Riccardi. “In ogni circostanza i nostri volontari hanno sempre dimostrato straordinario impegno ed efficienza e sono sicuro che anche questa volta daranno prova della loro grande professionalità”.