Invasione dell'Ucraina, in Fvg finora accolti 564 profughi

In Ucraina, al 12esimo giorno dall'invasione dell'esercito russo, si continua a combattere. La buona notizia è che questa mattina alle 9 ora locale (le 8 italiane) è scattato un cessate il fuoco per permettere l'evacuazione di civili da Kiev, Kharkiv, Mariupol, Chernihiv e Sumy secondo l'accordo siglato ieri, a conclusione del terzo incontro negoziale tra la delegazione ucraina e quella russa, dopo il flop dei corridoi umanitari - annunciati fin da sabato - con scambi di accuse e responsabilità tra Mosca e Kiev.

Se sul terreno, l'assedio si fa sempre più pesante ed è arrivato tra i palazzi alla periferia della capitale Kiev, i profughi sono ormai 1,8 milioni, oltre un milione dei quali accolti in Polonia.

In Italia, fa sapere il Viminale, a ieri sono 17.286 i cittadini ucraini accolti: 8.608 donne, 1.682 uomini e 6.996 minori. Le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove raggiungono familiari e conoscenti che già vivono nel nostro Paese.

“Attualmente in Friuli Venezia Giulia si sono fermati 564 cittadini ucraini”, fa sapere il vicepresidente Riccardo Riccardi. “La maggioranza è ospite di partenti e amici. In 55, invece, si sono rivolti alle strutture a disposizione dalle Prefetture. I cittadini ucraini al momento rientrano nel perimetro della sanità pubblica regionale, possono fare i tamponi e, se vogliono, possono vaccinarsi tramite le strutture preposte”.

Questa mattina, Riccardi, insieme al presidente Massimiliano Fedriga, avrà un nuovo incontro con i Prefetti per fare un punto sulla situazione, in particolare per valutare come intervenire sulla gestione sanitaria.

In base all’ordinanza della Protezione civile nazionale, infatti, è previsto che il coordinamento sia affidato a una struttura che sarà creata a Roma e impone l’obbligo del tampone, antigienico o molecolare, entro 48 dall’arrivo in Italia e poi una periodo di auto-sorveglianza di cinque giorni con obbligo di mascherina Ffp2.

Nel frattempo le Questure fanno sapere che "in attesa di ulteriori specifiche disposizioni relative al soggiorno regolare, in corso di adozione, secondo la legge italiana i cittadini ucraini che entrano in Italia sono tenuti a dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale, presentando in Questura l’apposito modulo, debitamente compilato, entro otto giorni dall’ingresso nel nostro Paese".

Assieme alla dichiarazione di presenza deve essere presentato il passaporto o documento equivalente. Si consiglia, ove possibile, di preparare una fotocopia del documento. Al riguardo, l’Ambasciata della Repubblica di Ucraina ha comunicato che i cittadini che fuggono dalla guerra sprovvisti di documenti possono chiedere di essere identificati presso i Consolati ucraini in Italia, utilizzando l’apposito modulo.

Inoltre, la stessa Ambasciata ha comunicato che, in riferimento al tempo di guerra, il Gabinetto dei Ministri d’Ucraina ha emanato una delibera relativa alla proroga della validità dei passaporti ucraini fino a cinque anni e all’inserimento dei minori di 16 anni sul passaporto dei genitori.

Secondo la legge italiana,le persone che ospitano gli stranieri sono tenuti a darne comunicazione scritta entro 48 ore, compilando l’apposito modulo e consegnandolo in Questura.