Invasione dell'Ucraina, la solidarietà di Remanzacco

Ieri pomeriggio, il Gruppo comunale della Protezione civile di Remanzacco ha consegnato il materiale che i cittadini hanno donato all'Associazione Ucraina-Friuli che si occuperà d'inviarlo dove ce ne sarà bisogno per l'attuale conflitto nel Paese.

"La scelta - spiegano i volontari - è ricaduta su questa associazione che, da anni, è impegnata nel capoluogo friulano come supporto alla popolazione ucraiana che qui lavora e vive, e in questo particolare momento si è attivata per spedire supporto nelle zone del conflitto".

"Da parte nostra, un particolare ringraziamento a tutta la popolazione che ha desiderato donare moltissimo materiale - 468 scatoloni - che grazie al supporto del Distretto di Protezione Civile - Valli del Natisone, abbiamo potuto consegnare all'associazione Friuli-Ucriana. Un doveroso ringraziamento a Nello, per il furgone, a Silvia, per aver avviato una raccolta nel suo salone, a Marco per averci fornito di tutti gli scatoloni, a Sandro, per l'impegno della Pro Loco Precenicco e a Michele Iuri per averci aiutato nei trasporti".

Continua, nel frattempo, l'impegno per reperire alloggi per i cittadini ucraini che fuggono dalle zone del conflitto. Gli interventi di sostegno saranno gestiti dal Comune di Remanzacco in accordo con la Prefettura di Udine. A chi intenda mettere a disposizione spazi, adeguati all’accoglienza di famiglie o persone singole, come appartamenti sfitti, locali privati in coabitazione familiare o strutture ricettive, l'invito è a contattare direttamente il Sindaco all’indirizzo sindaco@comune.remanzacco.ud.it specificando il numero di persone ospitabili e un recapito telefonico che saprà anche fornire informazioni più dettagliate al riguardo.