Invasione dell'Ucraina, marcia solidale a Pordenone

Anche Pordenone si mobilita per l’Ucraina e in particolare per i cittadini ucraini che risiedono in città e per le loro famiglie in patria che stanno vivendo ore drammatiche. Mercoledì 2 marzo è in programma una marcia di solidarietà aperta a tutti, che partirà alle 18 da piazzetta Cavour per poi raggiungere il Municipio.

"Sono tanti i cittadini ucraini che qui risiedono – interviene il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani-, che in città hanno trovato una seconda casa, che a Pordenone hanno messo su famiglia e dato avvio a una professione. Una marcia apolitica, senza marchi, aperta a tutti, in difesa del primato della democrazia e della sovranità degli Stati contro l’offensiva russa e la brutale aggressione ai danni dell’Ucraina".

L’iniziativa è organizzata dal comune di Pordenone e dal sindaco Ciriani, promossa da Confindustria, con l’adesione delle categorie economiche degli industriali, artigiani, commercianti, dei sindaci dell'ex provincia di Pordenone e del mondo politico comunale di Pordenone.

Anche Cgil, Cisl e Uil aderiscono alla mobilitazione: "Condanniamo l'aggressione militare russa e chiediamo uno stop immediato delle ostilità. Il primo obiettivo deve essere la protezione umanitaria dei civili. Al popolo e ai lavoratori dell'Ucraina esprimiamo la nostra solidarietà. È necessario fermare la guerra in Ucraina e far partire un vero processo di pace, attivando urgentemente tutti i canali della politica e della diplomazia, in sede europea e in sede Onu".

"Mai come oggi è evidente che la pace e il ripudio delle guerre debbano essere la priorità dell'agenda politica italiana, europea e mondiale. L'Unione Europea deve agire ispirata dai suoi principi costitutivi a difesa di pace e democrazia. Come Cgil, Cisl e Uil di Pordenone - si legge ancora nella nota - saremo impegnati nei prossimi giorni a dare una solidarietà concreta, anche attraverso una raccolta di fondi volontaria, fra lavoratori e aziende, a sostegno della popolazione colpita dalla guerra, come verso i profughi e i rifugiati che cercano aiuto nel nostro Paese. Si fermi la guerra in Ucraina, si arrivi al più presto a un cessate il fuoco e parta un vero processo di Pace".

La cittadinanza è invitata a unirsi alla marcia, nel rispetto delle normative e limitazioni anti Covid, con il dovuto distanziamento e indossando la mascherina.