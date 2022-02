Invasione dell'Ucraina, nuova manifestazione a Udine

In Friuli Venezia Giulia continuano le mobilitazioni per dire no alla guerra in Ucraina. Dopo le manifestazioni di ieri, in diverse località della regione, questa mattina centinaia di persone sono scese in piazza XX Settembre, a Udine, rispondendo all'appello lanciato dall'Associazione Ucraina-Friuli e da Cgil, Cisl e Uil.

A portare la loro solidarietà al popolo ucraino, tra gli altri, anche l'assessore Fabrizio Cigolot, con la fascia tricolore in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, e il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinstra Fvg).

“Emozionano le madri e i cittadini ucraini oggi presenti in piazza, perché dopo 70 anni di pace è persino incomprensibile per noi avere un figlio in guerra, ma ogni italiano dovrebbe capire che sotto attacco siamo tutti noi, i rapporti pacifici tra i Paesi e il sistema democratico che abbiamo contribuito a costruire”. E’ il concetto espresso oggi a Udine dal segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, prendendo la parola in piazza XX Settembre alla manifestazione organizzata dall'associazione culturale Ucraina-Friuli di Codroipo, per la pace in Ucraina a supporto della popolazione colpita dall'invasione russa. Presente anche la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd).

“L’articolo 11 della nostra splendida Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli ma – ha indicato l’esponente dem - oggi c’è solo Putin che offende quella Costituzione, quei valori e attacca cittadini inermi, umilia la democrazia e il sogno di pace della nostra Europa. Accanto alla solidarietà al popolo ucraino c’è spazio solo per una condanna piena, senza alcun distinguo o ambiguità, verso chi aggredisce e usa la guerra contro la libertà”.

Nel frattempo questa mattina un autobus con targa ucraina con una cinquantina di persone a bordo - donne e bambini, alcuni molto piccoli - in fuga dai conflitti è giunto questa mattina al confine di Fernetti. Ad attendere il bus c'erano le forze dell'ordine, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, che hanno effettuato i regolari controlli di frontieria.

Le persone in fuga sono dirette tutte a casa di amici o conoscenti, prevalentemente tra Brescia, Vicenza e Milano. Qualcuno arriverà fino a Roma.

L'autobus è uno di quelli utilizzati per i trasferimenti su grandi distanze, probabilmente di una compagnia tedesca, e sarebbe il primo giunto in Italia. Ieri sera e questa mattina erano arrivate alcune auto o poche persone alla spicciolata, su autobus di nazionalità rumena, passando da Trieste ma anche da Tarvisio.

Sul parabrezza c'è la scritta "Cherkasy - Genova, attraverso Kyiv, Zhytomyr, Rivne, Ternopil, Lviv". Il mezzo sarebbe partito due giorni fa. I rispettivi mariti, hanno detto le donne, sono rimasti in Ucraina a combattere. Tutte hanno lanciato un appello, "torni presto la pace".

Sul fronte, le forze di Kiev da giorni stanno resistendo strenuamente agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della città. Decine di esplosioni, raid aerei e colpi di mitragliatrici hanno seminato il panico nella capitale ucraina e in altre località, mentre la Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva "da tutte le direzioni". Oltre 150mila ucraini sono in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania.

La battaglia per Kiev è sempre più feroce. Dal pomeriggio di sabato, e fino a lunedì mattina, un coprifuoco totale trasformerà la capitale in una città fantasma: potranno circolare solo i militari e i civili arruolati con la mobilitazione generale.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha spiegato nella serata di sabato che proporrà ai capi di Stato e di governo europei di "escludere alcune banche russe dal sistema Swift, e di paralizzare gli asset della banca centrale russa".

"Faremo in modo che Putin non utilizzi più i suoi fondi di guerra. Paralizzeremo le transazioni della Banca Banca Centrale Russa", ha detto ancora von der Leyen, specificando anche che l’Ue e gli Usa "proibiranno agli oligarchi russi l’uso dei nostri mercati finanziari".

Non solo: l’accordo prevede un impegno "per mettere fine alla procedura che consente ai ricchi russi legati a Mosca di diventare cittadini dei nostri Paesi e guadagnare accesso ai nostri sistemi finanziari" tramite i cosiddetti 'passaporti d’oro'.

Sanzioni dunque più dure, come previsto, anche perché, come ha commentato il Presidente Usa Joe Biden, "l'alternativa all'imposizione di dure sanzioni alla Russia sarebbe la Terza guerra mondiale".