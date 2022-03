Invasione dell'Ucraina, nuova spedizione di aiuti per i profughi

E' partito questa mattina dalla sede della Protezione Civile di Palmanova il secondo carico di farmaci e dispositivi medici destinati ai feriti e ai profughi provenienti dall'Ucraina.

Dopo il primo convoglio, partito l’8 marzo, il secondo trasporto giungerà sempre ai confini tra la Romania e l’Ucraina, come richiesto dal Dipartimento nazionale della Protezione civile.

A bordo dei camion sono stati caricati medicinali e dispositivi raccolti in questi giorni tra le varie Regioni, dal momento che la Protezione civile Fvg è stata individuata come hub nazionale per lo smistamento delle forniture provenienti da tutta Italia e che, di volta in volta, saranno inviate nei luoghi più prossimi al conflitto.

Il materiale sanitario servirà a dare sostegno e conforto a chi sta scappando dalle città sotto attacco.

Proseguono, nel frattempo, i lavori per organizzare l'allestimento, in Slovacchia, nella zona di confine di Ubl'a, di un centro di prima accoglienza e smistamento dei civili in fuga dalla guerra.