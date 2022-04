Invasione dell'Ucraina, nuova visita di Fabrizio Curcio in Fvg

Il Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio è arrivato, intorno alle 15.30, al quartier generale della Protezione civile regionale di Palmanova, per una nuova visita in Fvg, dopo quella del 21 marzo assieme al presidente del Consiglio Mario Draghi.

Anche in questo caso, il tema dell’accoglienza dei profughi in fuga dall’Ucraina è al centro della riunione con il Comitato regionale per l'emergenza; assieme a Curcio, il governatore Massimiliano Fedriga e il vicepresidente Riccardo Riccardi, il direttore della Protezione civile regionale Amedeo Aristei, i quattro Prefetti del Friuli Venezia Giulia, i sindaci dei comuni capoluogo, il presidente dell’Anci Fvg e i vertici delle Direzioni Sanità, Lavoro, autonomie locali, infrastrutture e territorio, servizio volontariato e prevenzione della Regione.

Al termine della riunione è in programma l’inaugurazione dei nuovi uffici della Protezione civile regionale.

Quindi ci sarà il trasferimento al presidio di prima accoglienza allestito dalla Protezione civile alla barriera autostradale di Ugovizza.

La visita di Curcio terminerà in serata con la visita all’hub sanitario per i cittadini ucraini alla Fiera di Udine.