Invasione dell'Ucraina, Protezione civile Fvg in Slovacchia

Mentre in Ucraina continua a infuriare il conflitto, giunto ormai al suo 12esimo giorno, in Fvg non si ferma la macchina della solidarietà. A Palmanova, Hub nazionale per la raccolta del materiale sanitario da inviare nelle zone di guerra, sono proseguite le attività del personale, dei funzionari e dei volontari della Protezione civile, presenti da vari gruppi comunali, assieme ai farmacisti delle Aziende sanitarie regionali.

Dopo la fase di scarico e smistamento del materiale arrivato in regione da tutta Italia, si procede alla catalogazione e alla preparazione alla partenza.

Il convoglio umanitario - fa sapere il vicepresidente Riccardo Riccardi - partirà alla volta della Romania.

alle 18.30 i funzionari della Protezione civile Fvg e del Dipartimento nazionale sono partiti per Ubl'a in Slovacchia, dove studieranno la situazione prima della partenza della colonna mobile del campo di accoglienza per i profughi dell'Ucraina.

Tantissime, però, anche le iniziative private che, nell'arco del weekend, hanno visto mobilitata la popolazione per donare cibo e abbigliamento, oltre a medicinali e altri generi di prima necessità, che numerosi gruppi, a partire Associazione culturale Ucraina-Friuli (attiva con un centro di raccolta al Città Fiera di Martignacco) si stanno facendo carico di intercettare e spedire direttamente a sostegno delle popolazioni ucraine.

Anche il flusso dei profughi non si ferma, con il costante passaggio di mezzi ai valichi di Tarvisio e Fernetti. Sono stati predisposti punti di ristoro, organizzati dalla Protezione civile regionale, e, oltre alle forze dell'ordine e all’Esercito, sono presenti anche i rappresentanti dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i Rifugiati. Non mancano i volontari che portano generi di prima necessità, specie per i più piccoli.

Sono 14.237 i cittadini ucraini entrati in Italia finora: 7.052 donne, 1.459 uomini e 5.726 minori. Il dato del Viminale è aggiornato alle 8 di domenica 6 marzo; le principali destinazioni risultano essere Roma, Milano, Bologna e Napoli, dove vengono raggiunti familiari e conoscenti già presenti in Italia.

LA SITUAZIONE. In Ucraina, è stata interrotta per la seconda volta l'evacuazione di Mariupol. "In mezzo a scene devastanti di sofferenza umana a Mariupol, un secondo tentativo oggi di iniziare l'evacuazione di circa 200.000 persone dalla città è stato interrotto", ha affermato in una nota il Comitato internazionale della Croce Rossa, che aveva aperto il passaggio dei civili nella città del sud-est accerchiata dai russi. Ancora una volta, Mosca e Kiev si sono incolpate a vicenda per la mancata evacuazione.

Continuano intanto gli sforzi diplomatici. Dopo la visita 'a sorpresa', sabato, del premier israeliano Naftali Bennett a Mosca, dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, oggi è stata la volta del colloquio telefonico con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Nuova telefonata anche tra Putin e il presidente francese Emmanuel Macron, con al centro anche la delicata questione della sicurezza delle centrali nucleari, dopo che, all'alba di venerdì 4 marzo, un attacco contro la centrale di Zaporizhzhia ha tenuto per ore il mondo con il fiato sospeso. Il presidente russo, secondo quanto riferito dall'Eliseo, ha detto di essere "pronto a rispettare le norme dell'Aiea (l'Agenzia atomica dell'Onu)", sottolineando che "non è sua intenzione procedere ad attacchi contro le centrali".

Oggi, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto un nuovo colloquio telefonico con il Presidente ucraino Volodimir Zelensky, nel corso del quale "è stata ribadita la profonda amicizia tra il popolo italiano e il popolo ucraino e la grande solidarietà dell’Italia nei confronti dell’Ucraina", riferisce Palazzo Chigi. "Il Presidente Draghi ha condannato gli attacchi della Russia ai civili e alle infrastrutture nucleari, ha riaffermato la volontà italiana di fornire sostegno e assistenza all’Ucraina e alla sua popolazione e ha ribadito come l’Italia sostenga l’appartenenza dell’Ucraina alla famiglia europea. Il Presidente Zelensky ha ringraziato il Presidente Draghi per la sua vicinanza e per quella dell’Italia".

"Ho discusso con il Presidente del Consiglio Mario Draghi del modo per contrastare l'aggressione. L'ho informato sui crimini della Russia contro i civili, sul terrorismo nucleare. E' stata sollevata la questione del sostegno all'Ucraina e dell'esame della nostra domanda di adesione in Europa", ha scritto Zelensky via twitter.