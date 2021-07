Invasione di cinghiali, gli agricoltori tornano in piazza

Saranno in 200, provenienti da tutta la ragione, gli agricoltori in piazza Unità a Trieste giovedì 8 luglio, dalle 9.30, per manifestare, come in tutte le altre regioni d’Italia, sulla questione irrisolta della fauna selvatica, in particolar modo dei cinghiali.

È una denuncia di ormai vecchia data quella della Coldiretti Fvg sulla presenza di 20mila cinghiali in Friuli Venezia Giulia liberi di circolare nelle campagne e nelle aree urbane, ma con l’emergenza Covid il fenomeno si è ulteriormente diffuso. "Gli animali selvatici distruggono produzioni alimentari, sterminano raccolti, assediano campi, causano incidenti stradali con morti e feriti e si spingono fino all’interno dei centri urbani dove razzolano tra i rifiuti con pericoli per la salute e la sicurezza delle persone".

Un messaggio, questo, che una delegazione della Coldiretti Fvg trasferirà durante gli incontri della mattinata di giovedì con l’assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier e alcuni consiglieri regionali.