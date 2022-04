Invasione di meduse nel Golfo di Trieste

Puntuali, come ogni primavera, sono tornate le meduse nel Golfo di Trieste. In questi giorni, nel Golfo di Trieste, si è ripetuto il fenomeno delle meduse, con una quantità enorme di Rhizostoma Pulmo, meglio nota come Polmone di mare o Dama di mare, ammassata nelle acque nella zona de Molo Audace.

“Le meduse sono tante in questo periodo - spiega Valentina Tirelli, ricercatrice all’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS -, ma forse anche la bora soffiata in questi giorni ha accentuato il fenomeno”.



I ricercatori della sezione di Oceanografia dell’OGS, stanno svolgendo uno studio per capire quanto la bora possa influire sull’aggregazione di queste meduse lungo le coste triestine: il forte vento rimescola l’acqua del golfo, ma fa anche risalire l’acqua degli strati più profondi, spingendo verso riva le meduse che normalmente non riusciremmo a vedere in superficie.



Per contribuire attivamente alle attività di monitoraggio dei ricercatori è possibile utilizzare avvistAPP, un’applicazione finanziata dalla Regione Fvg che permette di inviare foto in tempo reale dal proprio cellulare.



“AvvistAPP - spiega ancora Valentina Tirelli - è nata per segnalare la presenza della noce di mare, una specie aliena per il mar Adriatico ed estremamente pericolosa per il nostro ecosistema marino perché vorace predatore di zooplancton e potenzialmente anche di uova e di larve di pesce. Questa app è un utile strumento anche per segnalare la presenza di altri organismi come meduse, delfini e tartarughe”.

Dal luglio 2019, avvistAPP è stata scaricata oltre 4.000 volte e sono pervenute 1.750 segnalazioni.