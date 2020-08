Invasione di vespe e calabroni: raffica di chiamate ai Vigili del Fuoco

Una decina le telefonate sono giunte questa mattina alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine da parte di cittadini residenti nel capoluogo friulano e nei paesi della provincia allarmati dalla presenza di vespe e calabroni.

Le situazioni segnalate sono le più diverse: chi ha raggiunto la seconda casa e ha trovato un nido di imenotteri, chi pulendo la canna fumaria ha scoperto un nugolo di calabroni. Altri insetti sono stati segnalati nelle casse delle tapparelle avvolgibili, nei cassonetti di abitazioni private, e anche nella terra (in questo caso si tratta di vespe di terra, particolarmente pericolose).

I Vigili del Fuoco intervengono per la bonifica in aree private solo in caso ci sia un problema di tipo sanitario (persone con allergia certificata, persone in grave difficoltà e impossibilitate a muoversi, come ad esempio diversamente abili). Per tutti gli altri casi, invece, è necessario chiamare un'impresa che si occupa della bonifica di insetti.

In caso di presenza di nidi di api vengono contattati gli apicoltori.