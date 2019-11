Un ciclista è stato investito nella prima serata di ieri a Feletto Umberto, in via Marconi, a Tavagnacco. Mentre stava pedalando in sella alla sua bicicletta è stato urtato da una vettura, pare una Fiat Panda condotta da una persona che poi si è allontanata senza prestare soccorso.

L'uomo, classe 1964, senza fissa dimora, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per tutti i rilievi e gli accertamenti.