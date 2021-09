Investe un’anziana sulle strisce, davanti all’ospedale

Nessuna condanna avrebbe mai potuto ripagarli della tragica perdita della loro cara, ma i familiari di Bruna Miani hanno almeno ricevuto una parziale risposta dalla giustizia penale. Oggi, in Tribunale a Udine, nell’udienza preliminare avanti il Gip Carlotta Silva, ha chiesto e ottenuto di patteggiare la pena di due anni di reclusione, senza la concessione della sospensione condizionale, la trentenne che il 3 novembre 2020 ha investito e ucciso l’ottantenne di Corno di Rosazzo.

L’anziana stava attraversando la strada sulle strisce pedonali appena fuori dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. All’automobilista è stata comminata anche la sanzione accessoria della revoca della patente e una multa di 500 euro.

Il dramma si era consumato alle 9.30 in piazzale Sante Maria della Misericordia. La signora Miani, conosciuta e ben voluta da tutti nel suo paese e nel Cividalese, dove risiedeva prima del matrimonio, anche per il suo impegno nella locale Associazione Ricreativa per la Terza Età, era appena uscita dall’ospedale, dove si era recata con il marito per una visita; aspettava l’anziano consorte che era andato a prendere l’auto nel parcheggio.

Vistolo arrivare gli era andata incontro, attraversando la strada a senso unico che poi conduce verso via Pieri. In quel momento la Dacia Sandero, proveniente dalla zona di Forni di Sotto, aveva travolto l’anziana. La vittima inizialmente era cosciente ma, in seguito ai gravi traumi riportati, a nulla erano valsi gli sforzi dei medici del vicino pronto soccorso di salvarla. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della Polizia locale di Udine.

A rendere ancora più tragico il dramma, il fatto che il marito Giuseppe abbia assistito in diretta al tragico investimento. Per lui è stato un colpo durissimo, come per i figli Alberto e Massimiliano. I familiari si sono affidati a Studio3A-Valore per la tutela legale.

Il Pubblico Ministero della Procura di Udine Marco Panzeri, titolare del procedimento penale, ha subito iscritto nel registro degli indagati l’automobilista per il reato di omicidio stradale, con l’aggravante di aver circolato con un veicolo non assicurato: la polizza era scaduta da due mesi. Un’ulteriore grave omissione che ha complicato l’iter risarcitorio.

Il Sostituto Procuratore aveva disposto sia la perizia autoptica sia quella cinematica per ricostruire la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro, affidando la prima al medico legale Lorenzo Desinan, la seconda all’ingegner Marco Pozzati: alle operazioni peritali hanno partecipato, rispettivamente, anche il medico legale Enrico Ciccarelli e l’ingegner Iuri Collinassi, come consulenti tecnici di parte della famiglia messi a disposizione da Studio3A.