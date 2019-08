Investe un 15enne e va al lavoro: denunciata una donna

Alla guida dell'auto del proprio compagno, ieri martedì 13 agosto, ha urtato e investito un 15enne in bicicletta, a Palazzolo dello Stella, per proseguire la sua marcia senza fermarsi a prestare soccorso al ragazzo. I Carabinieri del Norm della Compagnia di Latisana, però, sono riusciti a risalire alla responsabile.

Si tratta di una 34enne residente a Udine.

Il ragazzino ha riportato ferite giudicate guaribili in giorni 30 dai sanitari dell’ospedale civile di Latisana che lo hanno accolto e medicato.

Dopo l'incidente, la donna si è regolarmente recata al lavoro, come se nulla fosse accaduto. La donna è stata denunciata per l’ipotesi di reato di omissione di soccorso, fuga e lesioni personali gravi.