Incidente, in tarda mattinata, in via Planis, a Udine, nei pressi del bar Da Ado. Una Mercedes, poco dopo le 13, ha investito un ragazzino, che viaggiava in sella alla sua bici. Il conducente, però, non si è fermato a prestare soccorso al minore, fuggendo subito dal luogo del sinistro.

La Polizia locale, quindi, invita chiunque abbia informazioni a contattare il Comando di Udine ai numeri 0432- 1272333/1272322/1272829