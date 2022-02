Incidente nel pomeriggio, poco dopo le 16, in viale XXIII Marzo, a Udine. Per cause al vaglio della Polizia locale, una Punto Van che procedeva verso la stazione ferroviaria ha urtato un 28enne bengalese che stava attraversando la carreggiata, facendolo rovinare a terra. Non è ancora chiaro se stesse procedendo a piedi o in bici.

Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all'ospedale per le cure del caso.