Investimento mortale a Porcia, la famiglia di Giovanni chiede giustizia

Attesa per l’udienza di convalida del fermo della 20enne militare americana che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito e ucciso con la propria auto il 15enne Giovanni Zanier a Porcia.

La soldatessa deve rispondere di omicidio stradale, aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Come confermato dalla Procura di Pordenone – che ha chiesto la convalida del fermo – la giovane guidatrice era al volante con un tasso alcolemico di 2,09 g/l, come emerso dalle analisi effettuate in ospedale subito dopo il tragico incidente in via Lazio, all’altezza della rotonda.

In base alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti, la giovane avrebbe concluso la sua serata in una discoteca a Roveredo e diversi testimoni l’avrebbero vista in evidente difficoltà anche nell’accensione della sua Volkswagen Polo.

Sarebbe poi partita – diretta verso la Pontebbana – zigzagando. Poi, verso le 2.30, il passaggio lungo via Roveredo dove, poco prima della rotatoria, avrebbe aumentato la velocità di marcia, perdendo il controllo dell’auto, finita prima contro un cordolo e poi contro il 15enne, che stava procedendo assieme ad alcuni amici lungo la pista ciclo-pedonale. Il violento impatto lo ha sbalzato a terra, procurandogli gravissimi traumi.

La vicenda ha assunto risonanza non solo nazionale. E la famiglia Zanier, tramite il proprio legale, chiede che la donna sia processata in Italia. In base agli accordi internazionali, infatti, per i militari statunitensi all’estero c’è la possibilità di proseguire il percorso giudiziario negli Usa dove, per altro, le pene per questo tipo di reati sono più severe. Al momento, come confermato anche dal comandate della Base Usaf di Aviano, dove la 20enne è in servizio, la ragazza si trova ai domiciliari, sempre sotto scorta.

Il generale di Brigata Tad D. Clark, che ha da poco assunto la guida del 31esimo Fighter Wing, nelle scorse ore ha incontrato il sindaco di Porcia, Marco Sartini, per esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia, agli amici e alla comunità, duramente colpita da questa tragedia.

La stessa Amministrazione comunale di Porcia è finita nel ‘mirino’ per la decisione di spegnere le luci (dalle 2 alle 7 la zona della rotonda non è illuminata) per risparmiare sulle bollette energetiche. Ma il primo cittadino aveva chiesto fin da subito di non speculare su questa decisione, in attesa di un chiarimento della dinamica del sinistro.

La famiglia Zanier chiede sia fatta giustizia, anche se questo non potrà riportare indietro il loro ragazzo. E si augurano che le autorità italiane (alle quali spetta la decisione), neghino l'autorizzazione allo spostamento di giurisdizione negli Usa. La mamma di Giovanni ha detto che non potrà mai perdonare la ragazza: “Tutti, a 20 anni, abbiamo fatto le nostre sciocchezze, ma come si fa a bere così tanto prima di mettersi in auto? Nessuno ci restituirà il nostro Giovanni".