Investimento mortale a Porcia, prima il risarcimento integrale

Senza un risarcimento integrale ogni richiesta di patteggiamento o rito abbreviato non può essere presa in considerazione. E' la sintesi dell'udienza odierna al Tribunale di Pordenone, davanti al Gip Rodolfo Piccin, del processo nei confronti di Giulia Bravo, la soldatessa americana 20enne che lo scorso 21 agosto travolse e uccise a Porcia, in piena notte, Giovanni Zanier, il 15enne che stava rincasando e si trovava sulla pista ciclabile.

L'aviere, di stanza alla base Usaf di Aviano, come stabilito dalle perizie, viaggiava oltre il limite di 50 all'ora ed era ubriaca quando investì il ragazzo.

Nell'udienza di oggi, la militare, accusata di omicidio stradale, non era presente. Di fronte al giudice, c'erano gli avvocati delle due parti, Fabio Gasparini, che rappresenta la famiglia Zanier, e Aldo Masserut, legale della Bravo. Il giudice ha rinviato l'udienza al 19 giugno, per dare il tempo alle parti di poter trovare un accordo sul risarcimento, di cui si sta occupando l'assicurazione della donna.

Se la cifra sarà ritenuta soddisfacente dalla famiglia, il giudice potrà prendere in considerazione - ma non è detto che lo faccia - la richiesta della difesa, che già aveva presentato istanza di patteggiamento o rito abbreviato, con eventuale sconto di un terzo della pena. I Pm, a novembre, avevano chiesto per lei il giudizio immediato.

La donna, che vive all'interno della base di Aviano, è sottoposta a obbligo di dimora e, secondo il suo avvocato, sta vivendo con protrazione tutta la vicenda.