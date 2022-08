Investimento mortale a Porcia, si attendono le analisi sull'investitrice

Sono attesi a ore i risultati delle analisi effettuate sulla militare americana 20enne che, nella notte tra sabato e domenica, ha travolto e ucciso a Porcia, Giovanni Zanier, il 15enne che stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici.

Il giovane, poco dopo le 2.30, si trovava sulla pista ciclabile dove è stato investito dall’auto, guidata dalla statunitense, uscita di strada centrandolo in pieno. La donna, che si era fermata a soccorrere il giovane, spirato poco dopo in ambulanza, su disposizione della Procura di Pordenone è stata posta agli arresti domiciliari nella sua abitazione all’interno della Base Usaf di Aviano.

I risultati delle analisi alcologiche e tossicologiche saranno fondamentali per capire se, al momento dell’incidente, fosse completante lucida o meno. La sua posizione in caso di positività potrebbe aggravarsi.

Intanto le comunità di Porcia e Pordenone si stringono sempre più attorno alla famiglia di Giovanni, che abitava in via Vallona con i genitori Sergio e Barbara e un fratellino più piccolo. Solare, amante di musica e informatica, lo hanno ricordato gli amici che hanno portato un fiore sul luogo dell’incidente.

La famiglia, distrutta dal dolore, continua anche a chiedere conto all'Amministrazione comunale sul fatto che, a quell'ora, la rotonda di via Lazio era buia visto che le luci vengono spente, dalle 2 alle 7, per risparmiare sulle bollette energetiche aspetto, come sottolineato dal sindaco Marco Sartini, consentito dalla legge. "Non speculiamo sull'illuminazione prima che vengano appurate le dinamiche e lo stato psicofsico della donna al volante", ha commentato il primo cittadino, esprimendo la sua vicinanza e quella di tutta la comunità alla famiglia del giovane.