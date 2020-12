Investimento mortale a Tamai di Brugnera

Stava andando a trovare la figlia che vive a Fiume Veneto. Claudia Spirito, una badante di 61 anni originaria di Lecce, ma da molto tempo residente a Brugnera, era da poco uscita da casa. Mancavano pochi minuti alle 7 quando, attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, per raggiungere la pensilina dell'autobus, è stata travolta da una Mercedes Classe A; è successo questa mattina, in via Santa Margherita, tra Tamai e Brugnera, lungo la provinciale.

La donna è stata sbalzata sulla opposta corsia di marcia dove è stata nuovamente investita da un'altra vettura, una Bmw. Purtroppo le ferite che ha riportato sono state fatali e a nulla sono valsi i soccorsi prestati dal personale medico, intervenuto sul posto con l'ambulanza e l'elicottero. I Carabinieri della Radiomobile e della Stazione di Sacile hanno eseguito i rilievi e hanno avviato gli accertamenti.

Sono state sequestrate le due vetture e i due telefonini dei conducenti, entrambi di Brugnera, entrambi rimasti illesi.