Investimento mortale a Tamai di Brugnera

E' stata investita mentre correva. Non ce l'ha fatta Francesca Manfè, podista 44enne di Brugnera che oggi pomeriggio, intorno alle 17.30, si stava allenando in via Prata, vicino al cimitero di Tamai, quando è stata urtata da una Fiat Multipla, condotta da un anziano di Pasiano di Pordenone. Il guidatore si è fermato per portare i primi soccorsi e ha lanciato l'allarme assieme ad alcuni passanti.

La 44enne, nel violento impatto, è stata sbalzata a una ventina di metri, finendo nel campo che costeggia la strada. Le sue condizioni sono apparse subito disperate.

E' stata soccorsa dal personale sanitario, giunto sul posto con l’ambulanza e l’elisoccorso. E' stata rianimata per più di mezz'ora, prima di essere trasferita all'ospedale di Pordenone dov’è deceduta poco dopo.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri di Fontanafredda. Per favorire le operazioni di soccorso è intervenuto anche un equipaggio dei Vigili del fuoco.

Manfè, originaria di Sacile, ma residente a Tamai, lascia il marito e due figli.