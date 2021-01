Investimento mortale a Vajont, militare americano patteggia

Undici mesi di reclusione con pena sospesa. Questa l’entità della pena patteggiata da un militare americano 26enne di stanza ad Aviano, nel procedimento a suo carico per omicidio stradale in seguito al tragico incidente mortale in cui perse la vita Silvia Portuesi, 52enne residente a Vajont lo scorso 13 luglio sulla strada provinciale 19. Una disattenzione alla guida risultata fatale.



L’udienza preliminare al Tribunale di Pordenone si è svolta oggi. I familiari della vittima, ancora attoniti da quella morte, erano assistiti da Giesse Risarcimento Danni. L’investitore ha scritto un messaggio di scuse alla famiglia.