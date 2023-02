Investimento mortale fuori dallo Stadio, la Procura apre un fascicolo

Omicidio stradale. E' l'ipotesi di reato per il quale la Procura di Udine ha aperto un'inchiesta sulla morte di Erika Niemiz, la 49enne travolta poco prima delle 8 di mercoledì 15 febbraio da un Suv mentre faceva jogging a due passi da casa.

A essere indagato è il guidatore del veicolo, un militare 53enne di Arba che, dopo aver travolto la donna, si è fermato per prestare i primi soccorsi. Purtroppo, per lei non c'era nulla da fare.

A fare luce sull'accaduto sarà l'autopsia sul corpo della vittima, disposta dal sostituto procuratore Letizia Puppa, che sta coordinando le indagini.

L'esame autoptico sarà effettuato nei prossimi giorni. Altri elementi utili potrebbero venire dalle telecamere della zona. La Polizia stradale, intervenuta per i primi rilievi trasmessi stamani in Procura, analizzerà i filmati ripresi dagli 'occhi elettronici' per chiarire la dinamica dell'incidente.

Al momento, l'ipotesi più accreditata è che il guidatore del Suv non abbia visto la donna, uscita poco prima dalla sua abitazione in via Bergamo, che attraversava la strada sulle strisce pedonali tra lo Stadio e il cimitero dei Rizzi. L'impatto con la parte anteriore destra del veicolo è stato violentissimo, tale da uccidere sul colpo la 49enne.