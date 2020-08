Investimento mortale sui binari tra Latisana e Portogruaro

Investimento mortale lungo la Trieste-Venezia, tra Latisana e Portogruaro, intorno alle 7. La circolazione dei treni è stata subito interrotta per consentire le operazioni di soccorso e le verifiche dell’autorità giudiziaria. Il traffico, alle 9.30, è in graduale ripresa.

I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti, il solo treno FR 8466/8467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00) ha registrato un ritardo di 130 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• IC 584/585 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (16:10): oggi non ferma a Trieste Airport, Cervignano, Latisana, Portogruaro e San Donà di Piave. I passeggeri in partenza da Cervignano e Latisana possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Venezia Mestre, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. I passeggeri in partenza da Portogruaro e San Donà di Piave possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• R 33624 Trieste Centrale (8:06) - Venezia santa Lucia (10:21)

• R 33626 Trieste Centrale (9:06) - Venezia santa Lucia (11:21)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• RV 2206 Trieste Centrale (6:16) - Venezia Santa Lucia (8:21): limitato a Latisana (7:15) e con nuova origine da Portogruaro (7:25)

• RV 2782 Trieste Centrale (7:16) - Venezia Santa Lucia (9:21): limitato a Latisana (8:13) e con nuova origine da Portogruaro (8:25)

• RV 2205 Venezia Santa Lucia (7:39) - Trieste Centrale (9:44): limitato a Portogruaro (8:34) e con nuova origine da

Latisana (8:46)

• R 33509 Venezia Santa Lucia (6:39) - Trieste Centrale (8:50): limitato a Portogruaro (7:34) e con nuova origine da Latisana (7:46)

Attivo il servizio di smart caring.