Investimento mortale sul passaggio a livello

Investimento mortale questa sera lungo la linea ferroviaria Carnia-Udine. L'incidente è avvenuto alle 18.45 circa al passaggio a livello che divide via Don Giovanni Bosco e via Planis, in prossimità della stazione di Posto Movimento Vat.

A essere coinvolto dal sinistro il treno 16642, rimasto fermo per diverso tempo a pochi metri dall'Istituto Salsiano, in attesa dei provvedimenti per i viaggiatori a bordo. Sul posto si sono recati immeditamente i Vigili del fuoco, il personale di Rfi e la Polizia di Stato e la Polfer di Udine. A perdere la vita una donna. Cancellato e sostituito da un bus il treno in partenza 16619 Carnia-Trieste.