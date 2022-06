Investita da un'auto, grave una donna di Fontanafredda

E’ stata elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale di Udine l’anziana investita questa mattina, a Vigonovo di Fontanafredda. Si tratta di un’ottantenne del posto che, in sella alla propria bici, è stata centrata da una macchina, una Fiat Punto, alla guida della quale c’era una giovane. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Baracca e via Zorutti.

Insieme all’anziana c’era la figlia. Sul posto è intervenuto il personale sanitario con l’ambulanza e l’elisoccorso: l’ottantenne, viste le gravi condizioni, è stata elitrasportata a Udine.

Dei rilievi si è fatta carico la Polizia locale.