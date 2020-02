Investita da un'auto mentre attraversa la strada

Travolta sulle strisce pedonali una persona anziana nel tardo pomeriggio, a San Giovanni al Natisone, vicino al ristorante "Campiello". Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipe medica di una ambulanza che ha soccorso la pensionata, poi trasportata in ospedale a Udine con l'autolettiga.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di San Giovanni al Natisone e, a supporto, i militari dell'Arma di Fiumicello - Villa Vicentina per la viabilità. La donna non è sarebbe in pericolo di vita nonostante le lesioni serie riportate. Sul posto anche il personale dell'Uti della Polizia Locale del Cividalese.