Investita da un'auto, muore in ospedale

L'ultimo gesto di generosità nella notte, con il dono degli organi, per permettere a chi sta male di sperare di continuare a vivere. E' morta Lavinia Amalia Mitrea, la 41enne di origini rumene, residente a Gemona del Friuli, che il 3 novembre, poco prima delle 16.30, era rimasta vittima di un incidente stradale in via Cividina, all'altezza del civico 263, nel comune di Martignacco, lungo la viabilità che porta al comune di Pagnacco.

Allora, per cause al vaglio degli agenti della Polizia Locale del Comando di Pasian di Prato, Martignacco e Pagnacco, intervenuti per accertamenti, rilievi e viabilità, era stata investita mentre camminava, da una vettura condotta da una donna della zona, che si è fermata subito per prestare soccorso e chiamare il 112. La 41enne era finita sul cofano e poi rovinata sull'asfalto.

Sul posto erano intervenuti immediatamente i sanitari, con un'automedica e con l'ambulanza. Lunghe le manovre di stabilizzazione e poi il trasporto d'urgenza, in gravissime condizioni, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La 41enne, accolta in terapia intensiva, non aveva dato più segnali di miglioramento.

Lascia nel dolore il marito, due figli di tre e 14 anni, tanti amici e parenti.