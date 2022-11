Investita da un'auto, muore sul colpo

Una donna di 75 anni, Ivalda Folla, residente a Terzo d'Aquileia, ha perso la vita nel primo pomeriggio in località San Zili, lungo l'ex provinciale 8, nel territorio di Aquileia.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, mentre procedeva in sella alla sua bici, la 75enne è stata investita da una Lancia Y10 ed è deceduta per le gravissime ferite riportate.

Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Cervignano del Friuli e l'elisoccorso. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimazione: non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso della donna.

Sotto choc il conducente dell'auto, don Adelchi Cabas, parroco della località, che si stava recando, come ogni domenica, a pranzo a Villesse, a casa del fratello.