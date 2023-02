Investita da un'auto, muore una donna

Tragedia, questa mattina, a Udine. Una donna, della quale non sono state ancora rese note le generalità, ha perso la vita dopo essere stata investita da una vettura mentre stava camminando, poco prima delle 8, nella zona dello stadio Friuli, tra via Candolini e via Candonio.

Immediata la chiamata di aiuto al Nue 112: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'automedica e l'ambulanza, oltre alle forze dell'ordine. Inutili, purtroppo, i soccorsi: troppo gravi le ferite riportate. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente; sul posto Polizia di Stato, Polizia locale e Carabinieri per tutti i rilievi e la gestione della viabilità, che inevitabilmente ha subito rallentamenti.

Notizia in aggiornamento