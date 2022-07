Investita da un'auto, rovina sull'asfalto

Pensionata investita in centro a Opicina. È successo alle 11.30 di stamattina all'incrocio tra via di Basovizza e strada per Vienna, quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Aurisina, una 79enne del posto è stata investita da un 63enne alla guida della sua Ford Kuga.

La donna è stata sbalzata sull'asfalto; subito soccorsa da personale sanitario, che l'ha trasportata in ospedale per un trauma cranico. Sul posto, oltre al Radiomobile di Aurisina, una pattuglia dei carabinieri di Aurisina per regolare l'intenso traffico cittadino.