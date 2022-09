Investita da un camion in azienda, grave una donna

Grave infortunio, questa mattina, a Ramuscello di Sesto al Reghena. Poco dopo le 8, una 50enne socia conferitrice della cantina è stata investita da un camion nel piazzale dell'azienda.

Il mezzo - un autocarro con rimorchio - stava facendo retromarcia e probabilmente non si è accorto della presenza della socia. La donna, rimasta incastrata, è stata liberata dai Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito con l'utilizzo dei cuscini sollevatori ad aria compressa e affidata alle cure del personale sanitario, arrivato sul posto con l'ambulanza e l'elisoccorso; dopo averla stabilizzata, la ferita è stata trasferita in volo, in condizioni serie, all'ospedale di Udine.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri di Cordovado e la Polizia Locale di Sesto al Reghena.