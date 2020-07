Investita dall'auto mentre passeggia

Una ragazza di 25 anni, cittadina di origini straniere residente a Precenicco, è stata investita questa mattina nella piazza di Precenicco. A travolgerla una donna residente a Udine che guidava una Hyundai; la conducente si è subito fermata per prestare soccorso, chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova.

Per fortuna, per la giovane investita le conseguenze sanitarie non si sono rivelate particolarmente gravi. È stata comunque accompagnata in ospedale con l'autolettiga. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana.