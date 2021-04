Investita dall'auto, gravissima una ciclista di 17 anni

E' in fin di vita una giovanissima ciclista di 17 anni che intorno alle 16 di oggi è stata travolta mentre stava pedalando in sella alla sua bici, nel tratto di strada compreso tra Rodeano di Rive d'Arcano e San Daniele del Friuli, all'altezza dell'intersezione per Villanova, vicino al locale Al Bacaro, sull'ex strada provinciale 5.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale di Coseano, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, poi supportati dai colleghi di Flaibano, la conducente di un'Audi, una donna della zona, l'ha travolta.

Nell'impatto la bici è finita nel fossato mentre la giovanissima è rovinata sull'asfalto riportando lesioni serie, in particolare un trauma cranico. Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e dalla base di Campoformido è decollato l'elicottero.

Sono intervenuti immediatamente anche i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli per la messa in sicurezza dei mezzi e a fattivo supporto del personale medico.

Stabilizzata, in gravissime condizioni, è stata trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Recupero della vettura a cura di Guerra Car Service di Gemona del Friuli.