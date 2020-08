Investita fuori dal Municipio a Sedegliano

Una donna di Codroipo è stata investita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 3 agosto 2020, mentre aveva cominciato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, in via XXIV Maggio, a Sedegliano, di fronte al palazzo del Municipio, a poca distanza dalla casetta dell'acqua. È stata urtata da una vettura condotta da una giovane donna che viaggiava a bassa velocità e con un bambino a bordo. L'automobilista si è subito fermata per prestare soccorso e ha chiamato il 112. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza. La donna è stata stabilizzata e portata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in pericolo di vita.