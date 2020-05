Investita in bici, non ce l'ha fatta la ciclista

Non ce l'ha fatta la donna rimasta coinvolta in un incidente stradale sulla rotonda di Salt di Povoletto, mercoledì 6 maggio. Le sue condizioni, dopo l'impatto con una macchina, avvenuto mentre percorreva in bici piazzale Dreossi, erano apparse subito gravissime.

La pensionata, un'ex insegnante appassionata d'arte, era stata accolta in terapia intensiva, dopo essere stata tempestivamente soccorsa dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Si tratta di una 69enne della zona. Lunedì sarà eseguita l'autopsia. C'è la volontà, da parte dei parenti, di donare gli organi.

Coinvolto nello scontro un uomo di 42 anni di Tricesimo, che si trovava al volante di una Peugeot ed era rimasto illeso. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Locale di Udine, intervenuta con tre pattuglie per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità.