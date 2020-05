Investita in Corso Italia a Gorizia

Una donna di 57 anni, residente a Gorizia, è stata investita questa mattina di lunedì 25 maggio, intorno alle 10.30, in Corso Italia.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale del capoluogo isontino, intervenuta per rilievi e viabilità, la conducente di una vettura Hyundai, una ragazza di 23 anni, anche lei residente a Gorizia, ha travolto la donna.



Si è subito fermata per prestare soccorso e ha chiamato aiuto. La cinquantasettenne ha riportato una sospetta frattura a una gamba e non è in pericolo di vita. È sempre rimasta stabile durante i soccorsi.



È stata trasportata all'ospedale di Monfalcone, in codice giallo, dal personale medico di un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Entrambe le donne sono risultate negative all'alcoltest. La vettura Hyundai non è stata posta sotto sequestro.