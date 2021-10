Investita mentre attraversa la strada in Baldasseria

Il sole abbagliante del primo mattino e una svolta affrontata con una curva troppo stretta sono alla base dell'incidente che si è verificato questa mattina in Baldasseria, quartiere a sud di Udine. Erano circa le 8.15 quando un automobilista, proveniente da piazzale Cavalcaselle e intento a immettersi in via Romans -quindi verso est -, ha inavvertitamente centrato una donna di 69 anni intenta ad attraversare le strisce zebrate. La signora è finita malamente a terra assieme alla bicicletta portava con sé a mano.

Sul posto è immediatamente accorso il marito, un nonno vigile che aveva appena finito di prestare servizio davanti ad una scuola della zona. Dopo l'allarme, sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale di Udine per i rilievi.

Per la 69enne, diverse contusioni e alcune ferite. Fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.