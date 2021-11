Investita mentre attraversa la strada, muore un'anziana

Tragedia, ieri sera, intorno alle 19, in via Gorizia a Udine. Un’anziana è morta dopo essere stata investita da un’auto all’altezza di via Monte Mangart. Per la signora, Nerina Candidi Tommasi, classe 1939, non c’è stato nulla da fare.

La donna era uscita assieme alla badante, alla sorella di questa e ai suoi due bambini piccoli per una passeggiata e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una Range Rover Evoque, che proveniva da viale Vat e si dirigeva verso il centro, l’ha urtata. Alla guida un uomo classe 1978, residente nell'ex provincia di Gorizia, poi risultato positivo all’alcol test.

In seguito al violento impatto, l’anziana è stata proiettata a diversi metri di distanza. Subito soccorsa dal personale sanitario, la signora è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Miracolate le altre due donne e i bambini.

Il conducente dell'auto è stato indagato per omicidio stradale. Dei rilievi si è fatta carico la Polizia Locale.