Investita mentre va a scuola in bici, ragazzina in ospedale

Una ragazza che stava andando a scuola è stata investita questa mattina, intorno alle 7.30, a Pordenone, mentre stava attraversando la strada, con la sua bicicletta, nel tratto della ciclopedonale, vicino al ponte di Adamo ed Eva, in prossimità della chiesetta della Santissima Trinità e della trattoria "Al Lido". Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari con un'ambulanza. La minorenne è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma non ha riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti, per tutti i rilievi e gli accertamenti, gli agenti della Polizia Locale di Pordenone. A urtarla lateralmente è stato il conducente di una vettura che si è fermato immediatamente per prestare soccorso e chiamare il 112.