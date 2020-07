Investita nel parcheggio scambiatore di via Chiusaforte

Pedone investito, questa mattina verso le 10.30, a Udine. Una donna di 65 anni, di Udine, è stata trasportata all'ospedale civile, dopo essere stata investita all'interno del parcheggio scambiatore di via Chiusaforte, tra piazzale Cesario Da Rovigo e cia Freschi, proprio nelle immediate vicinanze del nosocomio. Una 49enne di Ampezzo, alla guida di una Mini One, per cause in corso di accertamento, ha urtato la 65enne che stava camminando nell'area del parcheggio. Dinamica dell'incidente al vaglio degli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.