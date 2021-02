Versa in gravi condizioni una donna investita intorno alle 20.30 di ieri in piazzale di Valmaura, a Trieste. Per cause in corso di accertamento, è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

È stata portata d'urgenza al pronto soccorso di Cattinara con l'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per tutti i rilievi, gli accertamenti e la viabilità.