Investita sulle strisce, muore in ospedale

Nella prima serata di ieri, alle 19 circa, in via Galileo Galilei, a Monfalcone, si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un pedone in fase di attraversamento delle strisce pedonali. Alla guida della vettura c'era un uomo di 80 anni. A essere travolta una 82enne, trasportata immediatamente al pronto soccorso dai sanitari giunti sul posto.

A due ore circa dal ricovero in ospedale la pensionata, di Monfalcone, A.B. le sue iniziali, è deceduta. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per le indagini.