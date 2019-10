Investita sulle strisce pedonali a Trieste: donna rianimata sul posto

Grave incidente, questo pomeriggio verso le 15.30 a Trieste, dove una donna è stata investita da un'auto, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in viale Miramare, all'altezza del numero civico 60. La donna è apparsa subito in gravi condizioni. Rianimata sul posto, una volta stabilizzata, è stata trasportata dal 118 in ospedale in codice rosso.

Sul posto operativi i Vigili del fuoco, la Polizia Locale e il personale sanitario. Alla guida della Lancia Thema che ha centrato il pedone, un automobilista che stava procedendo verso il centro del capoluogo regionale.

Per consentire i soccorsi e i rilievi, viale Miramare è stato chiuso per circa un'ora, successivamente è stato aperto al traffico con senso unico alternato.