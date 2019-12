Una donna di 59 anni è rimasta ferita in un incidente accaduto questa mattina a Udine, verso le 10 e 40, in via Francesco Mantica. Per cause in corso di accertamento, O.V. di 62 anni, alla guida di una Renault una volta giunto all'altezza del civico 14 ha urtato la 59enne intenta ad attraversare la strada. L'esatta dinamica è al vaglio della Polizia locale intervenuta unitamente al personale del 118.