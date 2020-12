Investita vicino alla pensilina del bus, è gravissima

Incidente nel primo pomeriggio vicino alla pensilina del bus davanti all'ingresso del parco di Sant'Osvaldo, a Udine, tra via Pozzuolo e via Adriatica. Una giovane donna che lavora in zona è stata investita da un'utilitaria: rovinata sull'asfalto dopo l'impatto, ha riportato lesioni molto serie. Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza.

Poi la corsa d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è ricoverata in terapia intensiva. Per i rilievi e la viabilità gli agenti della Polizia locale e, a supporto, i militari dell'Arma.