Investito da un'auto, grave un giovane ciclista

Mattinata d'incidenti in Friuli Venezia Giulia, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Lungo la regionale 354, tra Latisana e Paludo, un’auto è uscita fuori strada: il conducente, ferito, è stato elitrasportato a Udine.

Un'altra fuoriuscita si è registrata all’ingresso di Basagliapenta, tra Basiliano e Codroipo, intorno alle 13.30; anche in questo caso, l'automobilista è stato soccorso e trasportato in volo al pronto soccorso.

Elicottero sanitario impegnato anche in A4, tra Redipuglia e Villesse, per la fuoriuscita autonoma di una macchina.

Infine, questa mattina, a Pordenone, in via Nuova di Corva, un ragazzino è stato investito da un’auto riportando un trauma toracico. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli, ma le sue condizioni non sarebbero critiche.