Investito da un'auto, muore in ospedale

Non ce l'ha fatta il 37enne di nazionalità pakistana che era stato travolto da un'auto all'alba di lunedì in via Maniago a San Quirino. L'uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di ieri nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pordenone.

Dopo l'incidente, il conducente della vettura che l'aveva investito si era allontanato dal luogo dell'incidente per poi presentarsi dai carabinieri accompagnato dal suo avvocato dopo aver appreso quanto accaduto dai media. Non si era accorto di aver travolto un uomo: pensava si trattasse di un animale.

Adesso è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Si tratta di un 60enne di nazionalità ghanese che stava tornando dal lavoro.